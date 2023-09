Eroica 2023, Giani: “Una filosofia di vita, un tuffo nel ciclismo d’altri tempi”

Dal 1997 la Toscana accoglie gli amanti di un ciclismo d’epoca dal sapore magico che ogni primo week end di ottobre si ritrovano a Gaiole in Chianti per l’evento più importante nel mondo delle ciclostoriche. Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana affiancano Eroica negli eventi italiani ed esteri condividendo la visione del fondatore Giancarlo Brocci fatta di amore per il ciclismo eroico unitamente alla bellezza dei paesaggi, alla fatica dei percorsi ed alla salvaguardia delle strade bianche, autentico patrimonio regionale.

L’Eroica 2023 si terrà nel fine settimana, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Alla vigilia dell’evento un saluto a tutti i partecipanti e un ringraziamento a chi ha reso possibile tutto questo arriva anche dal presidente Eugenio Giani. “L’Eroica – commenta – è per molti l’evento, atteso tutto l’anno come momento di incontro, per ritrovare amici e volti noti, per vivere le emozioni e l’allegria del festival, per indugiare nei ristori, per godere la poesia della bicicletta su quei percorsi iconici che la regione regala. L’Eroica è una filosofia di vita, un tuffo in un’altra epoca, nel ciclismo fatto di terra e sudore. L’occasione per trascorrere una giornata in compagnia, circondati da paesaggi unici e per condividere veri e propri tesori enogastronomici. Un enorme ringraziamento va a chi ha ideato tutto questo, in testa Giancarlo Brocci, e a tutti i suoi collaboratori e volontari che lo rendono possibile ogni anno”.

La Toscana è il sogno di migliaia di persone che desiderano pedalare per immergersi nella bellezza senza tempo dei paesaggi toscani, per rigenerarsi, per ritrovare il proprio equilibrio fisico e mentale. Un sogno che diventa realtà grazie all’Atlante degli itinerari cicloturistici in cui trovare l’infinita meraviglia di un viaggio lento e sostenibile, attraverso borghi storici e in armonia con la natura. Un viaggio scenografico da scoprire ed organizzare a ritmo di pedale per vivere l’essenza dei territori, percorrere rotte inedite e raggiungere nuove mete.

L’ Atlante degli itinerari cicloturistici è composto da più di 200 proposte fino a 15.000 km tra ciclovie, sentieri, bike park e percorsi permanenti, proprio come quello de L’Eroica, adatti ad ogni tipologia di bicicletta e grado di difficoltà.

La Toscana è in cima alla classifica delle mete italiane preferite dai cicloturisti, ed ora è alla portata di un click, su VisitTuscany con la crescente offerta specializzata per la vacanza in bicicletta da parte dei tanti operatori, con servizi bike friendly capillari, esperienze ed eventi da vivere.

L’appuntamento per tutti è in sella, per scrivere nuove pagine di ciclismo in questa straordinaria regione.

(Ha collaborato Gabriele Benucci, ufficio stampa Toscana Promozione Turistica)