Era stato per oltre 10 anni il gestore del “Pierrot” alla Villa. Aveva 62 anni e da tempo combatteva contro la malattia

BAGNI DI LUCCA Non ce l’ha fatta a vincere la malattia che lo aveva colpito Daniele Di Giulio, 62 anni, un passato da ristoratore e molto conosciuto in tutta la vallata. Aveva gestito per molti anni insieme alla moglie, Patrizia Lena, il ristorante pizzeria Pierrot in via Umberto alla Villa. Oltre alla moglie, lascia anche la figlia Elisa. I funerali si svolgeranno in forma privata.

Un nuovo lutto per la comunità di Bagni che in questo terribile 2020 piange la scomparsa di tante persone. Dopo una battaglia contro la malattia, durata tre anni, Daniele Di Giulio, 62 anni è scomparso all’alba di ieri nella sua abitazione in via Umberto Primo. Accanto a lui la moglie Patrizia, 59 anni, l’amore della sua vita, la compagna con cui ha diviso la sua esistenza per 41 anni. Molto frequentato era stato il ristorante Pierrot che avevano gestito nella parte più a nord del viale in cui vivevano, dal 1990 al 2013.

Di Giulio aveva lavorato negli ultimi anni anche alla lavanderia Donati e come autista di pullman insieme a Giuseppe Ridolfi. Nel campo della ristorazione rimane la figlia Elisa, 40 anni, sposata con Marco Nesti, uno dei titolari del bar ristorante “Da Alino” che si trova in località Tana Termini, conosciutissimo e frequentato da decenni, punto di riferimento e ristoro per gli automobilisti che transitano sulla statale del Brennero per andare a sciare o per motivi di lavoro e turismo.

Sia Patrizia Lena che Daniele Di Giulio sono originari della frazione Granaiola, ma da molto tempo abitavano nel capoluogo. La gente di Bagni di Lucca è rimasta molto colpita da questo nuovo lutto: tutti ricordano Patrizia e Giulio, sempre insieme, spesso mano nella mano mentre andavano a camminare, abbracciati come il primo giorno del loro amore. —