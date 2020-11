ERA DI UN BORGHIGIANO LA PRIMA MACCHINA DELLA LUCCHESIA CON TARGA “LU 1”.

Sul giornale “La Nazione” del 1 novembre l’amico Paolo Bottari, giornalista e storico lucchese, ha scritto una interessante ricerca sulle prime auto circolanti in provincia di Lucca: solo 5 nei primi anni del ‘900, tra cui quella del Maestro Giacomo Puccini, una De Dion-Bouton targata 33-40 (dove il 33 indicava la Provincia di Lucca). Piano piano il numero delle automobili andava aumentando e, alla fine del 1905, erano già 21, fino ad arrivare a 2200 nel 1927, quando avvenne il cambio della numerazione delle targhe. Finalmente. al posto del “33”, appariva la sigla della provincia: “LU” per la Lucchesia. E qui sta la curiosità che abbiamo appreso grazie alla ricerca di Paolo Bottari: al 21 ottobre 1927 viene registrata la prima auto “lucchese” con la targa “LU1”, ottenuta da Natale Gigli, di Borgo a Mozzano, per la sua FIAT 509 TORPEDO, con la quale esercitava l’attività di “noleggio con conducente”.