Entro luglio il completamento dei lavori di asfaltatura del terzo lotto

Nel mese di luglio sarà completato il terzo lotto di lavori di asfaltatura, iniziato a giugno, per il quale l’amministrazione comunale ha investito 185 mila euro.

Sono state già asfaltate via di Vorno e via S.Pieretto a Guamo e Via dei Sodini e via Giusti a Massa Macinaia.

Nei prossimi giorni partiranno i lavori per posare nuovo asfalto in via Valle di Sopra a Colle di Compito, in via di Castelvecchio a Castelvecchio di Compito, in via dell’asilo nido a San Leonardo in Treponzio, in via della Pieve a Pieve di Compito, all’intersezione tra via dei Canali e la via Sarzanese Valdera a Colle di Compito e in via dei Baccioni a Tassignano.

I lavori di asfaltatura interesseranno anche via di Segromigno in Monte a Segromigno in Monte dove sarà utilizzato asfalto natura. Tutte le asfaltature si concluderanno entro il mese di luglio.

“E’ grande l’attenzione della nostra amministrazione alla manutenzione e alla sicurezza delle nostre strade -afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Dalla fine del 2020 ad oggi abbiamo infatti investito in lavori di asfaltatura quasi 800 mila euro risistemando e asfaltando numerose viabilità. Adesso stiamo lavorando per progettare nuovi interventi sulla base dei monitoraggi eseguiti dagli uffici e dalle segnalazioni giunte dai cittadini, che saranno finanziati dopo l’approvazione del bilancio di rendiconto in programma a luglio”.