ENTRO GIUGNO L’INIZIO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DI MATRAIA A MATRAIA

L’amministrazione comunale ripristinerà il paramento murario situato in via di Matraia in località ‘La Grotta’, all’ingresso del paese di Matraia, da tempo interessato da un dissesto e per questo attualmente messo in sicurezza mediante geobloc. La giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, che per un investimento di 85 mila euro, prenderà il via entro il mese di giugno. Nelle prossime settimane inoltre, sempre a Matraia, sarà realizzata la nuova asfaltatura di via delle Grotte.

“Si tratta di un intervento importante e atteso da tempo, in particolare dai residenti, con il quale andremo a ripristinare l’antico muro in pietra dissestato con l’obiettivo di mettere definitivamente in sicurezza il tratto stradale su cui insiste – spiegano l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il consigliere comunale Mauro Rocchi -. L’opera di ripristino del muro prevede varie fasi di lavorazione in modo da ridurre l’impatto ambientale e ricostituire l’assetto originario precedente al dissesto”.

L’intervento di ripristino prevede il disgaggio del materiale instabile e la rimozione dei geoblocchi posti a protezione della carreggiata, l’ allontanamento del materiale franato e lo smontaggio della muratura con la pulizia e l’accatastamento delle pietre integre. Successivamente sarà posta e fissata un’armatura realizzata con una doppia rete elettrosaldata. Sarà poi realizzato il nuovo paramento con getto di calcestruzzo, bullonature e rivestimento del getto con muratura in pietrame.