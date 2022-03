Entro aprile appaltati i lavori dello stadio dei Pini

Viareggio – La presentazione della 72° edizione della Viareggio Cup è stata l’occasione per il sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro per fare il punto della situazione sull’andamento del progetto di riqualificazione dello stadio dei Pini, approvato dalla giunta comunale nel dicembre del 2021

Dopo un periodo caratterizzato da incontri per la concessione delle autorizzazioni necessarie, tra cui quelle legate al vincolo monumentale della Soprintendenza, l’invio del progetto definitivo è previsto per il 15 marzo per poi appaltare i lavori entro aprile.

Per quanto riguarda la struttura, è prevista una capienza totale di 3720 posti a sedere, con la tribuna coperta lato mare da 1980 posti e la gradinata modulabile in tre blocchi da 580 posti ciascuno.

Nella fase iniziale verrà realizzato il solo blocco centrale della gradinata, con la possibilità di aggiungere le due ali laterali nel caso in cui il Viareggio dovesse salire di categoria fino alla serie B.

fonte noitv