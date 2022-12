Entra nel vivo “L’incanto del Natale” a Pietrasanta

Dopo la spettacolare accensione delle luminarie, entra nel vivo “L’incanto del Natale” a Pietrasanta. Il fine settimana in arrivo sarà ricco di incontri culturali, visite guidate, sorprese e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Per la gioia dei più piccoli, nel pomeriggio di sabato ecco Babbo Natale per le vie del centro storico, pronto ad ascoltare richieste e desideri e fare foto ricordo insieme ai bambini. Domenica, invece, saranno due gli appuntamenti in programma, rivolti a un pubblico più adulto.

Alle 11 il “Natale ad arte a Pietrasanta”, una visita speciale alla mostra “Lo sguardo e l’idea. Dialogo tra le Gallerie degli Uffizi e il Museo dei Bozzetti di Pietrasanta” allestita nel complesso di Sant’Agostino, con una breve introduzione alla storia della “Piccola Atene” delle Versilia. La partecipazione all’iniziativa, curata della Cooperativa Itinera, è gratuita con obbligo di prenotazione a museipietrasanta@itinera.info .

Al Museo Archeologico Versiliese “Bruno Antonucci”, invece, spazio a un tema ricco di fascino e suggestioni: il profumo. Alle 17 l’archeologo e curatore della sede museale, Francesco Ghizzani Marcìa, introdurrà i partecipanti alla produzione e alle caratteristiche dei profumi in epoca etrusca e romana e alle tracce archeologiche che, di queste lavorazioni, sono arrivate ai giorni nostri. A seguire, e fino alle 19, un laboratorio sensoriale curato dal Gruppo Archeologico Massarosese dove i presenti potranno cimentarsi nella creazione della loro personale essenza, seguendo le tecniche del passato. Anche questo appuntamento è a ingresso libero ma con prenotazione consigliata, per partecipare al laboratorio: informazioni allo 0584 795500 o istituti.culturali@comune. pietrasanta.lu.it.

Sempre al Museo Archeologico, sarà possibile visitare l’esposizione temporanea dedicata al villaggio etrusco di Bora dei Frati, un modesto abitato sorto tra il IV e il III secolo a.C. nella zona di Strettoia e di cui sono stati rinvenuti numerosi reperti, durante gli scavi eseguiti alla fine degli anni Ottanta.