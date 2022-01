► Dopo la firma della convenzione tra la scuola Superiore Sant’Anna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca avvenuta a Novembre, entra nel vivo il progetto Proximity Care a favore delle aree interne della provincia . 5 milioni di euro messi a disposizione tra il 2022 ed il 2026 per il miglioramento dei servizi sanitari territoriali . Questa mattina ho incontrato la Professoressa Nuti della Scuola Superiore Sant’Anna ed i suoi collaboratori, per una lunga intervista sui bisogni del territorio. I prossimi mesi saranno impegnativi per concretizzare progetti di sviluppo della sanità territoriale.