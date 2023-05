ENOLIA: DAI 7 AGLI 8 MILA VISITATORI AL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO

OLIO, VINO, PRODOTTI DI QUALITÀ E I SEGNALI DI UNA NUOVA CULTURA

La sinergia tra eventi ha fatto registrare quasi ottocento presenze alla mostra sugli anni Ottanta

SERAVEZZA – Bilancio molto positivo per la XXII edizione di Enolia, la kermesse su olio, vino e prodotti di qualità svoltasi da sabato a ieri (lunedì) nell’area di Palazzo Mediceo.

A stand chiusi si tirano le somme di questa manifestazione che segna ancora una crescita di visitatori e di interesse: tra sabato e lunedì si stimano dalle 7 alle 8 mila presenze nell’area medicea, cui si aggiungono quelle del “fuori Enolia”, ieri alla Fondazione Arkad, per una giornata dedicata in particolar modo agli operatori del settore ma che ha poi visto anche semplici appassionati.

Dopo il rinvio del weekend del 13 e 14 maggio per le avverse previsioni meteo, il fine settimana ha dovuto fare i conti con qualche sprazzo di pioggia ma niente da scoraggiare gli appassionati del buon mangiare e del buon bere.

Una edizione dai grandi numeri, con olio, vino e prodotti di qualità a fare da traino alla manifestazione: oltre 1.500 bicchieri distribuiti al Villaggio del vino, tanta curiosità per il formaggio Scoppolato nella nuova versione Orzo e Birra e una grande attenzione attorno all’area talk con brevi ma efficaci spazi di approfondimento condotti da Francesco Speroni, per non parlare delle conferenze e della scuola dell’olio che non ha mai registrato così tanti partecipanti.

“Un’edizione che si è contraddistinta ancora una volta e ancor più per la qualità – spiega l’organizzatore Gabriele Ghirlanda -, grazie alla presenza dei produttori di olio, vino e agli artigiani del gusto che ci permettono di portare all’attenzione dei visitatori prodotti eccellenti. Il fatto che si sia registrata una crescente attenzione per i momenti di approfondimento sta a significare che c’è attenzione al comparto, assieme alla volontà di accrescere le proprie conoscenze per una maggiore consapevolezza nelle scelte dei prodotti”.

Tra i punti di forza di questa edizione, il prolungamento della manifestazione al lunedì e, soprattutto, la scelta di una location particolare qual è la Fondazione Arkad dove olio e vino si sono sposati con l’arte, rendendo questa esperienza davvero straordinaria, tanto da aver acceso già tante idee per l’edizione del 2024 nella quale verrà sicuramente confermato l’ampliamento di Enolia al lunedì.

Ed è proprio nello straordinario scenario della Fondazione Arkad che si è riunita, lunedì mattina, la commissione di esperti che ha decretato i vincitori della prima edizione del miglior bianco e della migliore bollicina per l’estate.

Le “degustazioni al buio”, ovvero senza conoscere l’identità del prodotto che si andava assaggiando, sono state condotte da una commissione presieduta da Roberto Franceschini e composta da Claudio Fonio responsabile AIS, Piero Giampaoli responsabile FISAR Lucca, dalla giornalista Irene Arquint, dal blogger Riccardo Franchini e dalla degustatrice Monica Bianciardi.

A guadagnarsi il titolo di “bollicina dell’estate” è il Brut Rosè di Principe Corsini di San Casciano in Val di Pesa, mentre miglior “bianco dell’estate” è il Reale della Tenuta Lodolina di Massa.

Pienamente soddisfatti di questa edizione anche il sindaco Lorenzo Alessandrini e il direttore della Fondazione Terre Medicee Davide Monaco.

“Enolia è una grande manifestazione che trova nella qualità il suo maggiore punto di forza – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini -, abbinando alla ricchezza e alla particolarità dei prodotti in degustazione anche l’aspetto educativo e culturale, favorendo una maggiore conoscenza di quello che consumiamo. Credo che i visitatori, sempre più attenti alla salute e alla qualità, premino questa manifestazione pure per questo importante aspetto”.

Una soddisfazione che investe anche le iniziative svolte nel centro storico, con il grande impegno della Pro Loco, della Seravezziana Eventi e di QuercetArte che hanno coordinato le varie attività.

“Sono state giornate impegnative e dai grandi risultati – sottolinea Davide Monaco – in una bella sinergia tra ogni tassello di questo grande puzzle al quale ha senz’altro contribuito e di cui ha beneficiato nella reciprocità anche la mostra Ritorno agli Ottanta. Basti dire che nel weekend sono stati registrati quasi 800 visitatori, un record di presenze che non si vedeva da molti anni. Al di là dei numeri, è da rimarcare come il Mediceo sia stato meta di intere famiglie e anche questo è un segnale molto positivo, di cui tenere conto”.