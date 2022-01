ENOLIA 2022: SARÁ L’EDIZIONE DELLA RIPARTENZA

NUMEROSE E INNOVATIVE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

SERAVEZZA – Si intensificano gli incontri in vista della nuova edizione di Enolia, la rassegna enogastronomica in programma il 22 e 23 aprile a Seravezza, che porterà diverse novità tra le quali un coinvolgimento del centro storico.

L’amministrazione comunale e Gabriele Ghirlanda, promoter dell’evento, stanno definendo il programma della manifestazione che rappresenta da sempre il fiore all’occhiello non solo per il territorio ma, più in generale, per il comparto enogastronomico che vuole guardare alla qualità dei prodotti come condizione primaria.

In attesa di nuove riunioni, già programmate per la prossima settimana e che andranno a coinvolgere importanti realtà attive sul territorio, è comunque chiaro che l’emergenza Covid impone una riorganizzazione anche degli spazi.

La decisione è dunque di trasferire tutti gli stand all’esterno di Palazzo Mediceo, cuore dell’iniziativa, così da evitare assembramenti di persone. Il Palazzo, patrimonio mondiale dell’UNESCO, sarà comunque coinvolto con la Sala del Caminetto che ospiterà conferenze e incontri su argomenti di rilievo come sostenibilità, tracciabilità, etichettatura degli alimenti.

Tematiche sulle quali Enolia si è sempre distinta, rappresentando un’importante vetrina per quei piccoli produttori che non possono avere visibilità sulla grande rete commerciale ma che, in questo modo, si impongono all’attenzione di quanti prediligono la qualità e la tipicità.

Dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia, Enolia trova l’entusiasmo dei produttori tanto che saranno presenti circa duecento espositori e si attendono, da una stima sulle ultime edizioni, ben 15 mila visitatori.

“Una manifestazione che rappresenta un validissimo volano per i produttori locali e per la promozione del territorio – spiega Vanessa Bertonelli, assessora alle politiche culturali e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale – per questo stiamo lavorando a un ampliamento degli spazi dedicati alla manifestazione, così da sposare appieno le tipicità e qualità dei prodotti locali con le peculiarità del paese, attraverso la promozione di eventi coordinati”.

Dopo due anni di pandemia, con la sospensione della manifestazione, Enolia rappresenta una nuova opportunità di rilancio per tanti produttori locali di olio, vino, prodotti tipici.

“Sono tante le richieste già pervenute – spiega Gabriele Ghirlanda – in quanto è grande il desiderio di ripartire dopo un periodo di enormi difficoltà che ha messo in ginocchio molti produttori, anche a seguito dello stop al comparto della ristorazione. Per questo sarà un’edizione ricca di iniziative, anche innovative”.