Ennesimo intervento di recupero per i tecnici del Soccorso Alpino, attivati nel pomeriggio di ieri per un’escursionista infortunata nella zona del Passo della Fariola (Abetone Cutigliano, PT).

La donna stava facendo insieme a un gruppo il percorso che dal Monte Gomito porta al Lago Nero quando, a causa di una caduta in un punto molto scosceso, si è procurata un brutto trauma ad un arto inferiore.

Sul posto è intervenuta una squadra della Stazione Appennino, insieme a Soccorso Alpino Guardia di Finanza.

A causa del punto impervio e difficile da evacuare è stato allertato l’Elisoccorso Pegaso 1 da Firenze.

L’infortunata è stata stabilizzata e messa in barella per poi essere portata fino all’elicottero, da lì è stata trasportata all’ospedale di Pistoia in codice giallo.