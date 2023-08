Ennesimo evento estremo: Bardonecchia sepolta dal fango

Bardonecchia sepolta dal fango, ‘Un boato e poi un’onda alta 7 metri’

“Un boato fortissimo.Poi il panico”.

A Bardonecchia, si legge e si ascoltano sui media, termini come: imprevista e imprevedibile, ma si erano ascoltati solo poco tempo fa per la Romagna! l’apocalisse è arrivata Domenica sera durante una di quelle sagre di paese che punteggiano le vacanze estive.

Il Frejus, il torrentello che attraversa la cittadina, è diventato un gigante carico di fango e di pietrisco, un gigante nato da una bomba d’acqua in un punto remoto e assai circoscritto fra le montagne dell’Alta Valle di Susa al confine fra Italia e Francia. Nell’incontrare il primo ponte ha generato un’ondata violentissima che si è abbattuta su una piazzola; quindi è esondato, poi un secondo ponte, demolendone i parapetti, e poi un terzo.

Quando il Frejus ha superato l’argine il mix di acqua e fango è arrivato a coprire i segnali stradali e le auto parcheggiate; a decine sono state trascinate verso valle, alcune oltre il confine del territorio comunale. Un condominio è stato allagato, da un albergo c’è stato il fuggi fuggi; danni sono stati riportati dal caseggiato che ospita il commissariato di polizia (rimasto operativo).

Il bilancio è di circa 120 sfollati, tutti rientrati nel corso della giornata. Molti residenti sono rimasti senza acqua, né luce, né gas. I 5 ospiti dell’albergo danneggiato dati per dispersi sono stati rintracciati, tutti sani e salvi.

Le testimonianze da Bardonecchia racontano di un boato fortissimo e del conseguente panico: ‘La casa tremava, abbiamo visto un’onda di fango alta 7 metri’ dicono alcuni abitanti.

Gli esperti la chiamano ‘colata detritica’ o ‘debris flow’. Un evento che, a detta della sindaca Chiara Rossetti, è stato anomala e impossibile da anticipare. “Tutto ha avuto origine – spiegano all’unità di crisi allestita al Centro Congressi – da un nubifragio concentrato su una piccola porzione di montagna. Figuratevi che la stazione di Rochemolles, sull’altro versante, ha registrato solo 3 millimetri di pioggia, e che a Bardonecchia non ha neppure piovuto”. Masse di fango e acqua sono ruzzolate fino al Frejus; una parte del materiale è stata trattenuta da dispositivi chiamati ‘briglie’, ma il resto ha preso possesso del torrente. La scena che stamani si presentava a Bardonecchia lungo il corso del Frejus era surreale: il torrente era tornato a essere poco più di un rigagnolo, ma il greto era più alto di cinque o sei metri; uno dei ponti era indistinguibile dalla massa di fango che lo nascondeva. Fra operatori della protezione civile, vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri, finanzieri e persino elementi della gendarmeria francese, il confine è ad un sospiro, oltre duecento persone si sono messe al lavoro per ripulire e dare una mano.