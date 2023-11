‘ENERGIE IN COMUNE’ ’GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE IL SECONDO INCONTRO PER L’ISTITUZIONE DELLA PRIMA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE

‘ENERGIE IN COMUNE’ ’GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE IL SECONDO INCONTRO PER L’ISTITUZIONE DELLA PRIMA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE. PUBBLICATO L’AVVISO PUBBLICO

Giovedì 16 novembre, alle ore 21, alla biblioteca ‘Il Melograno’ in via di Tiglio a San Leonardo in Treponzio si terrà il secondo incontro del percorso di partecipazione intitolato ‘Energie in Comune’ promosso dall’amministrazione Menesini, in collaborazione con Lucca Creative Hub, l’Osservatorio di Rinascita Ambientale (ORA) del Comune e l’Autorità Regionale per la Garanzia della Partecipazione (APP), finalizzato a costituire la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio di Capannori. In pratica, un gruppo di produzione e consumo di energia composto da cittadini, famiglie, enti pubblici, associazioni ed imprese che potranno entrare in comunità o come produttori, attraverso uno o più impianti di recente o futura installazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, principalmente impianti fotovoltaici, oppure potranno entrare come semplici consumatori. Per tutti gli aderenti è previsto un vantaggio di tipo economico, un incentivo riconosciuto sia ai produttori che ai consumatori.

L’incontro è finalizzato ad informare la comunità su questa nuova importante opportunità, anche attraverso l’illustrazione di un Avviso pubblico emesso dal Comune, che resterà aperto fino al prossimo 31 dicembre, volto all’informazione ed alla conoscenza dello strumento della Comunità Energetica Rinnovabile al quale si potrà aderire con una manifestazione di interesse non vincolante, in modo da raccogliere le adesioni per la concreta strutturazione della Prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Capannori. L’avviso è pubblicato all’albo on line del Comune.