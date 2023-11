‘ENERGIE IN COMUNE’: AL VIA IL PERCORSO PARTECIPATIVO PER COSTITUIRE LA PRIMA COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE A CAPANNORI

Il 9 e 16 novembre in programma due incontri pubblici

Al via il percorso di partecipazione intitolato ‘Energie in Comune’ promosso dall’amministrazione Menesini, in collaborazione con Lucca Creative Hub, l’Osservatorio di Rinascita Ambientale (ORA) del Comune e l’Autorità Regionale per la Garanzia della Partecipazione (APP), finalizzato a costituire la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) sul territorio di Capannori. In pratica, un gruppo di produzione e consumo di energia composto da cittadini, famiglie, enti pubblici, associazioni ed imprese che potranno entrare in comunità o come produttori, attraverso uno o più impianti di recente o futura installazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, principalmente impianti fotovoltaici, oppure potranno entrare come semplici consumatori. Per tutti gli aderenti è previsto un vantaggio di tipo economico, un incentivo riconosciuto sia ai produttori che ai consumatori.

Il percorso si articolerà in quattro incontri pubblici sul territorio rivolti a tutti i soggetti interessati a costituire una comunità energetica rinnovabile I primi due incontri, in programma giovedì 9 novembre alle ore 18.00 al circolo S. Jacopo in via Lombarda a Lammari e giovedì 16 novembre alle ore 21.00 alla biblioteca ‘Il Melograno’ in via di Tiglio a San Leonardo in Treponzio, sono finalizzati ad informare la comunità su questa nuova importante opportunità, anche attraverso l’illustrazione di un Avviso pubblico emesso dal Comune, che resterà aperto fino al prossimo 31 dicembre, volto all’informazione ed alla conoscenza dello strumento della Comunità Energetica Rinnovabile al quale si potrà aderire con una manifestazione di interesse non vincolante, in modo da raccogliere le adesioni per la concreta strutturazione della Prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Capannori.

“Nonostante i Decreti del Governo che daranno ufficialmente il via alla costituzione delle CER e che tutti i Comuni italiani stanno aspettando da mesi, non siano ancora arrivati, vogliamo dare un’accelerata al percorso partecipativo di attivazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile nel Comune di Capannori quale volano per lo sviluppo sociale, economico e ambientale del nostro territorio. L’amministrazione comunale si propone quindi come soggetto attivo per la diffusione della cultura dell’Autonomia Energetica- spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro-. L’obiettivo è quello di consentire a cittadini, enti pubblici, associazioni e imprese di creare forme innovative di aggregazione nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità. Le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno un importate valore ambientale, in quanto contribuiscono alla produzione di energia da fonti rinnovabili a partire da quella fotovoltaica costituendo un contributo essenziale alla transizione ecologica, ma soprattutto sociale, in quanto consentono di affrontare in gruppo e in modo collettivo la nuova sfida del reperimento dell’energia e della povertà energetica. Un tema quello energetico che richiederà un grande lavoro nei prossimi anni e che ciascuno non può sostenere da solo, ma che se affrontato insieme agli altri può portare a risultati significativi. La nostra amministrazione intende dare un contributo concreto alla costituzione della prima CER a Capannori facendosi carico di tutti i passaggi istituzionali, legali e burocratici utili alla sua nascita favorendo la partecipazione aperta e volontaria della cittadinanza”.

Gli altri due incontri, in programma il 23 e 30 novembre, in luoghi in via di definizione, saranno di approfondimento e finalizzati alla definizione di tutti gli aspetti, anche tecnici, propedeutici alla stesura

dello statuto della CER e verteranno inoltre sulle procedure burocratiche da espletare presso l’Autorità per l’energia e il GSE per la verifica dei requisiti e

l’accettazione della domanda di contributo.