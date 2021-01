ENEL PROCEDERA’ AI RIMBORSI DEI DANNI SUBITI

Interruzione energia elettrica in Garfagnana e sulla montagna pistoiese.

Alle ore 8.30 la situazione registrava in Provincia di Lucca circa 600 utenti disalimentati con il permanere di situazioni critiche, in particolare nel Comune di Castiglione Garfagnana (300 utenti).

Mi comunicano in questo momento che il servizio elettrico, sia in Garfagnana che sulla montagna pistoiese, sta tornando alla normalità, residuano situazioni critiche puntuali prevalentemente relative a seconde case con difficoltà di accesso e a frazioni isolate.

Voglio ringraziare il personale di Enel Distribuzione per l’impegno profuso in termini di risorse umane, mezzi d’opera, tecnologia di supporto, tutti impiegati in zone particolarmente difficili da raggiungere per risolvere, nel più breve tempo possibile, questa grave emergenza che ha visto, causa forte maltempo, oltre 120 interruzioni di linee contemporaneamente che hanno causato nella mattina di ieri la disalimentazione di ben 10.000 utenze.

Un forte grazie ai nostri Sindaci, sempre in prima linea nell’aver cura e risolvere i problemi dei nostri concittadini, con particolare attenzione alle persone più deboli e fragili ed ai volontari della nostra formidabile protezione civile.

Dobbiamo ora fare un punto della situazione e dar seguito alla riunione di ieri con Enel ed i nostri amministratori perché episodi di questa gravità non accadano in futuro. L’interruzione di energia elettrica è per tutti un disservizio pesante in tempi normali, diventa drammatico durante questa emergenza pandemica dove siamo costretti ad un tendenziale isolamento fisico nelle nostre abitazioni ed in particolare nelle cosiddette aree interne, proprio i luoghi e le comunità interessate dalle numerosissime e prolungate interruzioni di questi due giorni. Dovremo intervenire sotto il profilo normativo, organizzativo, operativo, come pure degli investimenti, della manutenzione ordinaria e straordinaria, così da scongiurarne il ripetersi. Inoltre occorre, nei casi emergenza come questo, procedere, da parte di Enel, con un immediato coinvolgimento del nostro prezioso sistema di protezione civile per un intervento ed un’assistenza, in particolare agli utenti in maggiore difficoltà, più puntuale e tempestivo. Dovremo anche coinvolgere gli operatori della telefonia mobile, è assolutamente inconcepibile che i generatori dei loro ripetitori abbiano autonomie orarie limitate!

Qua sotto il comunicato di Enel Distribuzione sulle procedure ed i criteri per ottenere i doverosi ed automatici indennizzi per i disservizi subiti

L’Azienda, comprendendo i disagi subiti dai clienti, informa che, per interruzioni prolungate del servizio, di durata superiore a determinati limiti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno erogati da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.

In particolare, hanno diritto all’indennizzo automatico i clienti di bassa tensione che subiscono un’interruzione di almeno 8 ore nei Comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 12 ore nei Comuni più piccoli. Per quanto riguarda i clienti in media tensione, saranno indennizzati tutti quelli che hanno subito interruzioni di almeno 4 ore nei Comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 6 ore nei comuni più piccoli.