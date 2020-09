Enel: interruzione energia elettrica lunedì 7 settembre a Pozzi

Enel Distribuzione annuncia interventi per migliorare la qualità del servizio elettrico sul territorio comunale. Il prossimo intervento si terrà lunedì 7 settembre ed interesserà la frazione di Pozzi. I lavori comporteranno l’interruzione dell’energia elettrica fra le ore 9:00 e le ore 16:00. Di seguito il dettaglio con i numeri civici interessati dall’interruzione: via Barsanti 26, 44, 56, 122, 142, 166, da 188/a a 188a, 79, 169, 191, sn; via Fornace 40, 68, 43, sn. L’interruzione riguarderà solo gli utenti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. L’azienda invita pertanto gli utenti a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati e più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it