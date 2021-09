Enel: interruzione dell’energia elettrica venerdì 24 settembre a Seravezza

Enel: interruzione dell’energia elettrica venerdì 24 settembre a Seravezza

Enel Distribuzione annuncia interventi per migliorare la qualità del servizio elettrico sul territorio comunale. I prossimi lavori sono previsti venerdì 24 settembre dalle 13:00 alle 17:30 nelle vie Marconi e del Palazzo, in centro a Seravezza.

L’interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. L’azienda invita pertanto gli utenti a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati e più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it.