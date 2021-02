Enel ci ha comunicato di aver pronto un piano di investimenti straordinario da 1.000.000 di euro nel nostro Comune e da 10.000.000 milioni per tutta la Valle.

Il maltempo del mese di gennaio ha prodotto, un po’ ovunque in Valle del Serchio, disagi diffusi, soprattutto in relazione all’interruzione della corrente elettrica, con famiglie isolate per giorni, all’assenza di linea telefonica, alla mancanza d’acqua.