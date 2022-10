Emozioni speciali sui cieli della Valle del Serchio

Esperienza unica regalata a tanti ragazzi diversamente abili provenienti da tutta la Provincia di Lucca, in tutto oltre una quarantina, saliti fino all’eliporto del Ciocco per partecipare ad una bella iniziativa promossa dal Lions Club Garfagnana

In volo in elicottero sui cieli della Valle del Serchio. Esperienza unica regalata a tanti ragazzi diversamente abili provenienti da tutta la Provincia di Lucca, in tutto oltre una quarantina, saliti fino all’eliporto del Ciocco per partecipare ad una bella iniziativa promossa dal Lions Club Garfagnana che ha chiamato a raccolta diverse associazioni presenti sul territorio che sono arrivate con tanti bambini e ragazzi provenienti dalla Garfagnana, dalla media Valle ed anche dalla piana di Lucca