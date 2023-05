Emozioni all’auditorium di Porcari: gli studenti portano in scena la violenza sulle donne

Lo spettacolo ‘Armonie di pace’ ha registrato il tutto esaurito in sala

Una serata di musica, danza, canto e recitazione per dire no, con la delicatezza e la fermezza della poesia, alla violenza contro le donne. Questo lo spirito che mercoledì sera (17 maggio) ha portato sul palco del rinnovato auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari gli studenti e le studentesse dell’istituto tecnico Benedetti e del liceo Majorana per la seconda edizione dello spettacolo Armonie di pace condotto da Simone Tomei e patrocinato dal Comune di Porcari. Lo scorso anno i ragazzi avevano lavorato sulla guerra.

In sala, oltre al dirigente scolastico Luigi Lippi, c’erano il sindaco, Leonardo Fornaciari, l’assessora alle politiche educative, Eleonora Lamandini, e l’assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi. “I nostri giovani – commentano – riescono a toccare corde profonde con consapevolezza e creatività. Nella loro coscienza del problema affrontato c’è la speranza di poterlo superare in un futuro non troppo lontano, grazie a una generazione che sa riflettere, mettersi in gioco e agire con sguardo pulito oltre gli stereotipi. Grazie alla scuola pubblica, che permette agli adolescenti di esprimersi cercando liberamente il proprio linguaggio, e grazie a questi giovanissimi che ci hanno emozionati e stupiti con la loro bravura. Le istituzioni hanno il dovere, a tutti i livelli, di fare la propria parte per valorizzare le differenze di genere e stimolare una cultura del rispetto, dell’accoglienza, della solidarietà: nel nostro piccolo non ci tiriamo indietro”.

Allo spettacolo hanno partecipato, con una coreografia su un medley di canzoni e testi poetici, anche alcuni studenti della scuola media Carlo Piaggia di Capannori. Nel corso della serata sono intervenute anche Silvia Selmi ed Elisabetta Fambrini del centro antiviolenza Luna di Lucca e la psicologa e sessuologa Ligeia Zauli. Sono state riportante anche testimonianze di maltrattamenti che hanno dato l’input per condividere con gli studenti e con il pubblico riflessioni su come prevenire il problema e come intervenire per restituire autonomia e fiducia alle donne che hanno subito violenza.

“La sinergia fra docenti e studenti – ha commentato il dirigente del Benedetti Majorana, Luigi Lippi – ha permesso di mettere a fuoco i contorni e i contesti nei quali, purtroppo, si annida questo grave problema, così da accrescere la consapevolezza di tutti e individuare, insieme, strategie per contrastarlo. Sul palcoscenico studenti e insegnanti hanno dato vita a numerose performance, mettendo in luce talenti e potenzialità, in un clima sereno e collaborativo. Non sono mancati momenti di forte commozione. La platea sold out ha omaggiato con entusiasmo gli artisti sul palcoscenico, auspicando un nuovo evento nel 2024. Armonie di pace si propone così come un contenitore di energie e sinergie per sensibilizzare la società civile attraverso gli stimoli della scuola”.

La serata si è conclusa con la consegna di una targa di riconoscenza al dirigente, prossimo alla pensione, da parte dei docenti e degli studenti della scuola.