– Avviso di criticità GIALLO per VENTO dalle ore 00:00 di Lunedì 28 Dicembre 2020 alle ore 23:59 di Lunedì 28 Dicembre 2020.

– Avviso di criticità GIALLO per NEVE dalle ore 21:00 di Domenica 27 Dicembre 2020 alle ore 02:00 di Lunedì 28 Dicembre 2020.

– Avviso di criticità GIALLO per RISCHIO IDROGEOLOGICO dalle ore 00:00 di Lunedì 28 Dicembre 2020 alle ore 23:59 di Lunedì 28 Dicembre 2020.

Emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana per la Ns. area avviso di criticità così suddiviso:

NEVE: oggi, domenica, possibili deboli nevicate dalla tarda serata sulle zone settentrionali (in particolare nord ovest) oltre i 400-600 metri di quota e occasionalmente a quote inferiori. Accumuli inferiori a 5 cm in collina.

Domani, neve solo temporaneamente sotto i 1000 metri dell’Appennino settentrionale con accumuli massimi intorno ai 5 cm.