EMESSA ALLERTA METEO ARANCIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO  E TEMPORALI DALLE 18 DI OGGI, SABATO, ALLE 12 DI DOMANI

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana – a causa dell’atteso peggioramento delle condizioni atmosferiche – ha emesso un’allerta meteo di colore arancio per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore e per temporali forti dalle 18 di oggi, sabato 24 settembre, alle 12 di domani (domenica) sulle zone S2 (bacino Serchio Lucca ), S3 (Serchio costa), V (Versilia) e A4, ossia l’area della Piana (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio).

Per l’area S1 (bacino del Serchio-Garfagnana-Lima) è confermata l’allerta di livello giallo emessa ieri.

Le previsioni meteo del Lamma indicano un rapido peggioramento con precipitazioni anche temporalesche dal pomeriggio e rinforzo dei venti meridionali. Per quanto riguarda le piogge in serata e durante la notte le precipitazioni assumeranno carattere prevalente di temporale. Cumulati fino alle ore 12 di domani, domenica: medi fino ad abbondanti; massimi fino a elevati o localmente molto elevati; . Possibili nubifragi, violenti colpi di vento e grandinate. Dal pomeriggio di domani, domenica ancora possibilità di locali temporali, ma più occasionali e isolati. Venti di Scirocco in rinforzo. Mare molto mosso sul settore meridionale. Attenuazione del moto ondoso già dalla mattina di domani.

