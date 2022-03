EMERGENZA UCRAINA – Altopascio attiva un canale di comunicazione diretto

Chi ha già un contatto con cittadini ucraini e li accoglie in casa propria deve compilare gli appositi moduli reperibili a questo link www.comune.altopascio.lu.it/pa/uffici/polizia-municipale/ , recandosi poi di persona al Comando della Polizia Municipale di Altopascio in via Bientina. Per informazioni: 0583.216338.