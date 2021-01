Emergenza Sanitaria: maxi donazione mascherine, 13 mila dispositivi da onlus Paolo Brosio e hair-stylist pietrasantini

Il sindaco li ringrazia via Facebook: “avanti con rigore e responsabilità”.

Due grandi donazioni per rinforzare la prima linea anti-contagio. Sono 13 mila le mascherine donate al Comune di Pietrasanta in due giorni. Le due donazioni portano la firma di Paolo Brosio e della sua Onlus Olimpiadi del Cuore con 10 mila dispostivi FFP2 e degli hairstylist Ilaria Mozzoni e Alessandro Guadagno della Hair Stop di Piazza Statuto con 3 mila mascherine chirurgiche Made in Italy. Le nuove dotazioni saranno in parte destinate alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, ed in parte andranno a garantire continuità nella distribuzione ai residenti. Dal 21 gennaio è infatti possibile, per chi le ha già ricevute, ottenere la seconda fornitura (5 mascherine per ogni residente-codice fiscale). La distribuzione è coordinata dalla Protezione Civile comunale attraverso le associazioni di volontariato. “Ringrazio a nome della comunità – ha detto il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti in un video sulla sua pagina Facebook – Paolo Brosio e la sua onlus con tutti i suoi collaboratori, Ilaria e Alessandro per aver dimostrato in questo momento vicinanza, impegno e concretezza”.

Il primo cittadino ha colto l’occasione della consegna dei dispositivi per chiedere ai cittadini “di non abbassare la guardia e di rispettare con rigore i protocolli per non vanificare settimane di sacrifici”. “Toscana in giallo non significa Toscana libera dal Covid. Non facciamo i soliti errori. I dati sono incoraggianti ma si fa anche presto a tornare in zona arancione o peggio ancora rossa. Mascherina, distanziamento, igiene e soprattutto responsabilità. Fino a che non avremo raggiunto un livello adeguato di vaccinazioni queste continueranno ad essere le nostre prime linee di difesa”.

Il Comune di Pietrasanta ricorda che le mascherine potranno essere ritirate tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 presso Croce Verde di Pietrasanta, via Capriglia ed Misericordia di Pietrasanta di via Mazzini, 103; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso la Misericordia Marina di Pietrasanta in Piazza Villeparisis, 17 Tonfano ed il lunedì dalle 15.30 al 19.30 presso Muttley’s Group via Strettoia, 212 a Strettoia.

La novità, lo ricordiamo, è rappresentato dall’impiego di un’applicazione di cui saranno dotate le associazioni impegnate. Il sistema è semplice: il cittadino che ritira le mascherine deve portare con sé la sola tessera sanitaria e l’applicazione registrerà la consegna attraverso la lettura del codice a barre, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts