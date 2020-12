Emergenza sanitaria: mascherine gratuite, il calendario dal 7 dicembre

La distribuzione è coordinata dalla Protezione Civile comunale.

Prosegue a pieno regime il sistema di distribuzione delle mascherine gratuite organizzata dalla Protezione Civile del Comune di Pietrasanta con il coordinamento di Emanuele Campuccio attraverso le associazioni cittadine coinvolte (Misericordia di Pietrasanta, Croce Verde Pietrasanta, Misericordia Marina di Pietrasanta, Salvamento Versilia, Muttley’s Group Versilia, Comitato Alluvionati 19/6/96).

La distribuzione proseguirà anche nelle prossime settimane per consentire a chi ancora non ha ritirato la dotazione di 5 mascherine di ritirarle. Le mascherine potranno essere ritirate tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 presso Croce Verde di Pietrasanta, via Capriglia ed Misericordia di Pietrasanta di via Mazzini, 103; lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso la Misericordia Marina di Pietrasanta in Piazza Villeparisis, 17 Tonfano ed il lunedì dalle 15.30 al 19.30 presso Muttley’s Group via Strettoia, 212.

La novità, lo ricordiamo, è rappresentato dall’impiego di un’applicazione di cui saranno dotate le associazioni impegnate. Il sistema è semplice: il cittadino che ritira le mascherine deve portare con sé la sola tessera sanitaria e l’applicazione registrerà la consegna attraverso la lettura del codice a barre, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts