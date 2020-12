Emergenza sanitaria: la Consulta del Volontariato non lascia soli anziani e cittadini in quarantena,

Emergenza sanitaria: la Consulta del Volontariato non lascia soli anziani e cittadini in quarantena, intensificato servizio gratuito di spesa e farmacia a domicilio

La Consulta del Volontariato del Comune di Pietrasanta non lascerà soli anziani e cittadini in quarantena durante le festività. Il servizio gratuito di consegna di spesa e farmaci a domicilio non sarà solo garantito, ma intensificato.

Le associazioni di volontariato iscritte alla Consulta coordinata da Andrea Galeotti saranno infatti a disposizione per la consegna dei buoni alimentari e pacchi spesa in caso di necessità. Sono una trentina le famiglie che in queste settimane hanno chiesto aiuto alla Consulta del Volontariato attraverso la linea dedicata. “In questa seconda ondata – spiega Galeotti – abbiamo fornito assistenza ad una trentina di nuclei famigliari.

Si tratta principalmente di anziani e intere famiglie in quarantena che non potendo uscire di casa hanno chiesto alla nostra consulta di recarsi in farmacia e portargli i farmaci necessari. In altri casi avevano necessità di ritirare la spesa. Nei prossimi giorni saremo invece impegnati nella consegna dei buoni alimentari e dei pacchi alimentari a supporto, se avranno bisogno, delle associazioni cittadine come Azzurra ed Il Grano. Le associazioni ci sono e sono pronte come sempre a fare la loro parte”.

Il nuovo numero da contattare per beneficiare del servizio, che lo ricordiamo essere gratuito, è il 3533023670.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts