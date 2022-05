Emergenza sangue, l’invito alla donazione

Emergenza sangue, l’invito alla donazione del direttore d’Area di Medicina Trasfusionale, Fabrizio Niglio. Ecco i gruppi più richiesti

PISA, 19 maggio 2022 – “Il sangue non si produce, ma si può esclusivamente donare. Per questo in un momento di forte carenza a livello locale e nazionale, mi sento di rivolgere un invito a tutti i cittadini in buona salute e ai donatori di recarsi ai centri trasfusionali per donare sangue e plasma”. Con questo l’appello Fabrizio Niglio, direttore dell’ Area di Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, esorta la disponibilità delle persone e invita le associazioni del settore a intensificare i propri sforzi in modo da evitare blocchi all’attività degli ospedali, soprattutto in ambito chirurgico.

“Tutti i gruppi sanguigni sono necessari ma, in particolare, vi è carenza di zero negativo, zero positivo, A positivo, A negativo – precisa Niglio – Negli ospedali il sangue è una necessità quotidiana e non conosce alcuna festività. Ogni volta che si verifica una carenza, diventa problematica non solo la gestione di eventi eccezionali, ma anche e soprattutto la quotidiana attività sanitaria legata agli interventi chirurgici, al pronto soccorso, alle terapie oncologiche e molto altro. Per questo da subito, e soprattutto in vista del periodo estivo, spero che possa esserci la consueta pronta risposta di generosità da parte di tanti cittadini che invito a prenotare la propria donazione utilizzando i canali tradizionali attivati dai nostri centri trasfusionali in modo da permettere un servizio migliore riducendo anche i tempi di attesa”.

CHI PUO’ DONARE. Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta “donazione differita” ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino.

Sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione “Come fare per” sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’argomento, indicazioni sul centro trasfusionale più vicino e come poter prenotare la propria donazione.

(Pierpaolo Poggianti)

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Centri Trasfusionali aziendali ai seguenti recapiti:

Ambito di Massa Carrara

Ospedale Apuane

viale Mattei, 21 Massa

prenotazioni telefono 0585 498235 – 0585 498236

da lunedì a sabato ore 11.30 – 13.00

Ospedale S. Antonio Abate

via Salita S. Francesco, 1 Fivizzano (MS)

prenotazioni telefono 0585 940232 0585-92471

da lunedì a sabato ore 10.30 – 13.00

Ospedale S. Antonio Abate

via Nazionale Pontremoli (MS)

prenotazioni telefono 0187 462206 0187-4622225

da lunedì a sabato ore 10.30 -13.00

Ambito di Lucca

Ospedale San Luca

via Guglielmo Lippi Francesconi Lucca (LU)

prenotazioni telefono 0583 970006

da lunedì a sabato ore 8.00 – 13.00

Ospedale S. Francesco

via dei Frati, 1 Barga (LU)

prenotazioni telefono 0583 729233

da lunedì a sabato ore 11.30 – 14.00

Ospedale S. Croce

via dell’Ospedale, 3 Castelnuovo Garfagnana (LU)

prenotazioni telefono 0583 669679 0583 669680

da lunedì a sabato ore 11.30 – 13.00

Ambito di Pisa

Ospedale Lotti

via Roma, 151 Pontedera (Pi)

prenotazioni telefono 0587 273275

da lunedì a sabato ore 11.00 – 13.00

Ospedale S. Maria Maddalena

Area S. Lazzaro Volterra (Pi)

prenotazioni telefono 0588 91843

da lunedì a sabato ore 11.00 – 13.00

Ambito di Livorno

Presidio Ospedaliero Livorno

viale Vittorio Alfieri, 36 Livorno

prenotazioni telefono 0586 223253

da lunedì a sabato ore 11.30 – 13.00

Presidio Ospedaliero Cecina

via Montanara Cecina (LI)

prenotazioni telefono 0586 614284

da lunedì a sabato ore 12.00 – 13.00

Presidio Ospedaliero Piombino

via Forlanini, 24 Piombino (LI)

prenotazioni telefono 0565 67241

da lunedì a sabato ore 10.00 – 12.30

Presidio Ospedaliero di Portoferraio

località S. Rocco Portoferraio (LI)

prenotazioni telefono 0565 926719

da lunedì a sabato ore 11,00 – 13,00

Ambito della Versilia

Ospedale Unico Versilia

via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU)

prenotazioni telefono 0584 6055275

da lunedì a sabato ore 8.00 – 10.00.