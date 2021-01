Emergenza neve: sopralluogo di Marcucci e Baccelli in Garfagnana

A seguito della richiesta del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani di stato di emergenza nazionale, martedì mattina il Senatore Andrea Marcucci e l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli si sono recati in visita nelle zone colpite dalle abbondanti nevicate di questi giorni.

Accompagnati del consigliere regionale Mario Puppa, hanno fatto visita al Centro di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Garfagnana. Lì oltre al presidente Andrea Tagliasacchi, Marcucci e Baccelli hanno incontrato i responsabili sia dell’Unione che dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, poi la comitiva si è spostata al Casone di Profecchia dove ha continuato a nevicare per tutta la mattinata. A descrivere la criticità della situazione bastano queste immagini delle persone salite sui tetti delle case a rimuovere quasi due metri di neve per evitare il possibile crollo del tetto. Una situazione davvero di emergenza.

La visita si è spostata poi sull’altra sponda della Garfagnana, Piazza al Serchio e altri comuni interessati dall’emergenza. Nella giornata dell’Epifania intanto è attesa la visita in Valle del Serchio del Presidente Giani: prima tappa a Barga e successivamente in Garfagnana per rendersi conto di persona della situazione.

FONTENOITV