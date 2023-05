Emergenza alluvione Emilia Romagna: Difendere Lucca partecipa alla raccolta beni di prima necessità

Lucca, 19 Maggio – Anche Difendere Lucca partecipa alla macchina della solidarietà per le alluvioni in Emilia Romagna. Il movimento mette infatti a disposizione la propria sede in via Pisana 25, per raccogliere beni di prima necessità destinati alle popolazioni colpite dalla calamità. Quanto raccolto verrà portato direttamente nelle zone colpite attraverso i volontari.

“Inizieremo a raccogliere questo sabato, dalle 15 alle 18 – comunica Difendere Lucca – in via Pisana 25 a Sant’Anna. Inoltre la nostra sede rimarrà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, come luogo fisso per la raccolta generi di prima necessità. Raccogliamo alimenti a lunga conservazione, indumenti per adulti e bambini, nonché giocattoli e cibo per gli animali”.

“I beni raccolti verranno donati alle popolazioni colpite dall’alluvione. La consegna avverrà attraverso i volontari di Difendere Lucca e di associazioni di volontariato che stanno operando in Emilia Romagna. Per info e contatti info@difenderelucca.it o tramite cellulare 3273607777”