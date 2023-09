Ematologia, venerdì a Lucca i massimi esperti a confronto sul mieloma multiplo

LUCCA, 19 settembre 2023 – Si terrà venerdì prossimo, 22 settembre, al Best Western Grand Hotel Guinigi di Lucca il congresso “Jam Session in Hematology” che vedrà come responsabile scientifico Enrico Capochiani, direttore dell’Unità Operativa complessa di Ematologia dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

“Si parlerà del mieloma multiplo – spiega il primario Enrico Capochiani – una patologia che è di grande impatto clinico oltre farmaco-economica. Saranno presenti alcuni tra i più importanti opinion leader nazionali sul tema e i colleghi che in Azienda sono maggiormente coinvolti nella gestione multidisciplinare di questa patologia. Ci saranno, inoltre, anche i colleghi dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana, così da rafforzare un legame professionale e favorire un rapporto di collaborazione tra le Aziende. Credo che si tratti di un evento di rilievo da cui confido possa emergere una gestione scientificamente aggiornata e parimenti oculata delle varie opportunità terapeutiche oggi disponibili”.

Il programma dell’incontro delinea un’agenda completa per discutere gli ultimi sviluppi e le prospettive future nel trattamento del mieloma multiplo con una comprensione a tutto tondo della malattia, della sua biologia e delle ultime innovazioni terapeutiche.

Sono previste tre sessioni, ciascuna incentrata su un aspetto specifico della malattia e del suo trattamento. Le sessioni tratteranno argomenti come la diagnosi, il monitoraggio molecolare e le innovazioni terapeutiche per i pazienti che non sono candidati al trapianto ed esploreranno l’impatto della malattia su vari organi e sistemi, come i reni, il cuore e il sistema nervoso. Sarà inoltre affrontata la sfida che riguarda la garanzia di accesso a farmaci innovativi e la relativa sostenibilità nel tempo.

Il programma è progettato per favorire il dialogo e la collaborazione tra esperti del settore, con relatori di spicco e tavole rotonde, per fornire ai partecipanti una comprensione completa degli ultimi sviluppi e delle prospettive future nel trattamento del mieloma multiplo.

Per l’Azienda USL Toscana nord ovest, oltre a Enrico Capochiani, saranno presenti i primari Orazio Santonocito, direttore dell’Area Testa Collo e della Neurochirurgia aziendale, e Giuseppe Taurino, direttore del Dipartimento del Farmaco.

(Pierpaolo Poggianti)