PISA, 26 febbraio 2021 – Elisabetta Stenner, direttore della Uoc Analisi Chimico Cliniche di Livorno, è stata nominata direttrice dell’Area Omogenea Dipartimentale Laboratorio. La nomina, definita con delibera 191 del 24/02/2021, ha di durata triennale e sarà effettiva a partire da lunedì prossimo 1° marzo. Con il nuovo incarico gestirà a livello aziendale tutta l’attività assicurata dai laboratori della USL Toscana nord ovest.

Stenner si è laureata in Scienze Biologiche all’Università di Ferrara nel 2000. Si è poi specializzata in Biochimica Clinica e ha conseguito un master in Direzione e Management delle aziende sanitarie. Prima di prendere servizio in Azienda USL Toscana nord ovest nell’ottobre 2019, aveva lavorato all’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste dove aveva ricoperto un incarico di alta specializzazione in Chimica-Immunometria nel reparto di Patologia Clinica. Ha al suo attivo decine di pubblicazioni in riviste nazionali e internazionali. Dall’aprile scorso aveva ricevuto l’incarico di coordinamento aziendale dell’attività di laboratorio legata alla emergenza Covid-19.

“Con la nomina della dottoressa Stenner – dice la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – va a completarsi il quadro dei responsabili delle aree afferenti al dipartimento delle diagnostiche guidato dal dottor Sabino Cozza. In questo ultimo anno, non solo gli addetti ai lavori, ma anche tutta la cittadinanza, si è potuta rendere conto dell’importanza dei grandi professionisti che abbiamo a disposizione dei nostri laboratori di analisi. Quelli che erano generalmente considerati fronti secondari nella lotta alle malattie, sono diventati agli occhi di tutti delle linee strategiche dove passano snodi fondamentali nella lotta al Covid. Avere una refertazione che possa permettere grandi quantità e qualità di dati è divenuto un aspetto determinante in questi mesi per permettere una miglior e più appropriata gestione dei pazienti. In tutto questo l’apporto della dottoressa Stenner a Livorno è stato fondamentale e per questo siamo molto soddisfatti di poterle affidare la responsabilità dell’intera area aziendale. A lei vadano i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

In foto la dottoressa Elisabetta Stenner con parte del suo team.