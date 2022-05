Elisabetta Spadoni nuova responsabile della Pediatria della Valle del Serchio

Valle del Serchio, 20 maggio 2022 – E’ Elisabetta Spadoni la nuova responsabile della struttura di Pediatria degli ospedali della Valle del Serchio. La nomina è contenuta nella delibera 432 del 2022, con la quale il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest le ha conferito questo incarico quinquennale, fino al 4 maggio 2027, all’interno del Dipartimento materno infantile.



La dottoressa Spadoni si è laureata in Medicina e chirurgia nel 1995 all’Università di Pisa, dove si è anche specializzata. Ha completato la sua formazione attraverso corsi seguiti all’Università di Genova – ospedale Gaslini.

Dal 2001 fino a oggi ha ricoperto l’incarico di dirigente medico nella struttura di Pediatria dell’ospedale di Lucca, dopo un incarico professionale a tempo determinato (nell’anno 2000) proprio nella Pediatria della Valle del Serchio.

Sempre dal 2001 segue le attività ambulatoriali di Neurologia pediatrica e nell’ambito del Gruppo interdisciplinare dei disturbi della condotta alimentare.

E’ anche referente per la Pediatria di Lucca per il Registro toscano dei difetti congeniti.

Dal 2004 ha collaborato alle iniziative formative sull’allattamento al seno per il conseguimento del riconoscimento di Ospedale Amico del Bambino.

Dal 2007 è referente, sempre per la Pediatria di Lucca, nella Rete toscana della Pediatria specialistica per le malattie metaboliche.

Dal 2015 al 2019 è stata, inoltre, consigliere della Società italiana di Neuropediatria (SINP) – sezione Toscana.

Dal 2021, infine, è referente nel Gruppo aziendale per le Cure palliative pediatriche (CPP).

La dottoressa Spadoni succede alla dottoressa Laura Crespin, che ha assunto altro incarico in Azienda e che la Direzione ringrazia per l’attività svolta negli ultimi anni in Valle del Serchio.

In allegato una foto della dottoressa Spadoni

(sdg)