elicottero drago soccorre una persona ferita

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti nel tardo pomeriggio in comune di Castiglion Fiorentino, Loc. Polvano, per un soccorso a persona in una zona boscata.

La persona ferita è stata recuperata dall’elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo,

per poi essere trasportato all’ospedale di Arezzo.