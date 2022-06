Lucca, 11 giugno 2022 – L’elicottero disperso è stato ritrovato e sono stati individuati cinque cadaveri. Restano dunque disperse altre due persone. Questo è quanto si apprende dai primi soccorritori arrivati sul posto. Stamani il mezzo è stato avvistato sul Monte Cusna, a Reggio Emilia. Sul monte, una cima dell’Appennino reggiano, sono stati individuati un cratere e dei detriti compatibili con i resti del velivolo. Da quanto appreso, è stato un uomo, che si trovava a terra nell’area del Monte Cusna (Reggio Emilia), a segnalare ai soccorritori probabili resti dell’elicottero, decollato da Lucca e diretto a Treviso, scomparso da giovedì scorso. L’area interessata è quella tra il Rifugio Battisti e Segheria.

Stamani le ricerche dell’elicottero scomparso giovedì mattina sull’Appennino tosco-emiliano sono riprese alle 7, sotto il coordinamento di Aeronautica militare e Prefettura di Modena. Il velivolo, con sette persone a bordo (sei passeggeri e il pilota), era partito dall’aeroporto di Tassignano ed era diretto a Treviso ma non è mai arrivato a destinazione e durante il tragitto si sono perse le tracce. A bordo sei imprenditori del mondo del cartario (quattro di origini turche e due di origini libanesi) venuti in città per partecipare alla fiera It’s Tissue.

I rottami dell’elicottero

La Prefettura di Modena ha fatto sapere che un elicottero HH 139 del 157mo stormo dell’Aeronautica militare ha individuato alcuni rottami di un elicottero in un vallone sul crinale dell’Appennino modenese-reggiano, tra il Rifugio Battisti e la località Segheria. Sul velivolo di soccorso, riferisce ancora la Prefettura, erano presenti uomini del soccorso alpino e speleologico e uomini del soccorso alpino della guardia di finanza che si sono calati con un verricello. L’individuazione è stata possibile a seguito del rinvenimento di alcuni alberi bruciati e di alcuni resti metallici. Sul posto stanno convergendo tutte le forze a disposizione, sia a piedi che trasportate da elicotteri.