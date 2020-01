Elezioni Toscana, Carfagna lancia Mallegni; gelo nel centrodestra

L’ex sindaco di Pietrasanta è tra i fondatori dell’associazione Voce Libera, che fa capo a Mara Carfagna, presentata giusto una decina di giorni fa.

Lunedì, Mallegni, in un’intervista a La Nazione, si è detto pronto a candidarsi. Ed oggi, sempre sulle colonne del quotidiano fiorentino, è stata la stessa Carfagna a definirlo l’uomo giusto per la Toscana.

Sulle chat però la risposta del centrodestra locale non è stata entusiasta. Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, ha bocciato tout-court l’ipotesi Mallegni. Contro anche Daniele Belotti coordinatore della Lega. E pure Stefano Mugnai di Forza Italia dice che in politica “non ci si autocandida”.

L’impressione è che ormai il centrodestra voglia attendere l’esito delle votazioni in Emilia Romagna per decidere. Le fughe in avanti non sono quindi gradite. E la parola finale sul candidato in Toscana l’avrà la Lega.