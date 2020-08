Elezioni regionali/referendum: ritiro tessere elettorali, apertura straordinaria fino a venerdì 21 agosto

Elezioni Regionali e referendum popolare confermativo per la riduzione del numero di parlamentari: ufficio elettorale del Comune di Pietrasanta aperto anche il pomeriggio per consentire il ritiro delle tessere. Per favorire il rilascio delle tessere elettorali, l’ufficio elettorale in Municipio (Piazza Matteotti) resterà aperto, oltre a tutti i sabato dalla 9.30 alle 12.30, in via straordinaria martedì 18, mercoledì e giovedì 20 agosto dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 mentre venerdì 21 agosto dalle 8.00 alle 20.00 con orario continuato.

Gli elettori devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento all’atto della richiesta della tessera elettorale e qualora ne fossero in possesso anche della vecchia tessera elettorale.

Per informazioni sul referendum è possibile consultare il sito www.comune.pietrasanta.lu.it. oppure l’ufficio elettorale al 0584.795247.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts