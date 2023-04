Elezioni Regionali, il Friuli Venezia Giulia ancora più a Destra con oltre il 64%

Elezioni Regionali, il Friuli Venezia Giulia ancora più a Destra con il 64%

Fedriga verso il bis: ‘Un consenso inaspettato’ – Cala l’afflusso al 45 % – PD + % Stelle fermi al 29% – Crollo Movimento 5 Stelle

Nessuna sorpresa alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, se non una riconferma ancora più rafforzata per il governatore uscente Massimiliano Fedriga che è stato rieletto con oltre 64% stando alle ultime proiezioni. Mentre il suo sfidante candidato da Pd-M5S, Massimo Moretuzzo, si è fermato poco al di sotto del 29%.

“E’ un onore essere stato rieletto”, dice il governatore confermato che incassa subito i complimenti della Premier Giorgia Meloni: “Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”.

In Friuli Venezia Giulia non c’è stato il sorpasso di Fratelli d’Italia, la cui lista si è fermata al 18%, mentre la Lega è primo partito al 19%, quando mancano duecento sezioni sulle 1.360 complessive.

Al terzo posto la Lista Fedriga che supera il 17%, segue il Pd che tiene al 16,7%. Staccata Forza Italia, a poco più del 6%. Il candidato di centrosinistra, Massimo Moretuzzo, sconfitto, ha pagato probabilmente il peso di una coalizione dove i due partiti non fanno che sottrarsi reciprocamente voti.

Non c’è stata l’ondata FdI ma tantomeno il cosiddetto “effetto Schlein” che forse per qualcuno doveva palesarsi. Crolla M5S al 2,4% superato persino dalla galassia No Vax: la loro candidata, Giorgia Tripoli, ottiene il 4,6% sorpassando il Terzo Polo il cui candidato, Alessandro Maran, si ferma al 2,7% (“Un risultato deludente”, dice Calenda). Cala l’affluenza, seguendo un andamento generalizzato delle ultime tornate elettorali, con un 45,26% di votanti che segna uno dei dati più bassi in regione di presenza alle urne.

A Udine, l’unico comune capoluogo del Friuli Venezia Giulia dove si è votato ieri e oggi fino alle 15 per il rinnovo del consiglio comunale, proseguono le operazioni di scrutinio. Secondo l’ultima rilevazione effettuata alle ore 20.41, a quanto riporta il sito della Regione Fvg, con 15 sezioni rilevate su 98 totali, il sindaco uscente Pietro Fontanini (centodestra) risulta in testa con il 44,07% dei voti validi, seguito dal candidato del centrosinistra più Terzo Polo, Alberto Felice De Toni, al 42,17%. A distanza il candidato sindaco Ivano Marchiol, sostenuto dal M5s e liste civiche che comprendono Rifondazione Comunista e Open Fvg, con il 9,15%, e il candidato di Liberi elettori-Io Amo Udine, Stefano Salmè, con il 4,61%.Con queste percentuali, naturalmente si andrebbe al ballottaggio perchè nessuno avrebbe ragginto il 50% +1 richiesto. ma bisogna aspettare dati più cospicui.