Elezioni, record preferenze; Montemagni potrebbe superare Puppa

La Prefettura riferisce che i risultati di due sezioni a Viareggio sono attualmente in fase di controllo al Tribunale di Lucca. Attualmente il candidato consigliere più votato alle regionali è Mario Puppa, del Pd, con 11.889 preferenze ma la leghista Elisa Montemagni, versiliese, è arrivata a 11.883, quindi solo 6 voti in meno. E’ quindi possibile che i risultati delle due sezioni in esame possano decretare il sorpasso della Montemagni.