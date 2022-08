Elezioni politiche: questa settimana l’ufficio elettorale prolunga le aperture per facilitare le operazioni di presentazione delle liste e dei candidati

Elezioni politiche: questa settimana l’ufficio elettorale prolunga le aperture per facilitare le operazioni di presentazione delle liste e dei candidati

E’ stata fissata a lunedì 22 agosto alle ore 20.00 la scadenza per la presentazione di liste e candidati per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Per agevolare queste operazioni, a supporto dei sottoscrittori, candidati e di coloro che presentano le liste, l’ufficio elettorale rispetterà questa settimana delle aperture prolungate straordinarie. In particolare sarà aperto giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 agosto dalle 9.00 alle 17.30. Domenica 21 e lunedì 22 agosto dalle 9.00 alle 20.00. Le richieste di certificazioni possono essere anticipate per Pec a comune.lucca@postacert. toscana.it, per mail a protocollo@comune.lucca.it.

Per informazioni e per comunicazioni urgenti, è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio scrivendo a elettorale@comune.lucca.it o telefonando allo 0583/442106.