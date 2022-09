ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA LE INFORMAZIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE

Le modalità per ottenere la tessera elettorale e le procedure per i malati Covid

SERAVEZZA – Si avvicinano le elezioni politiche di domenica e l’ufficio elettorale del Comune fornisce alcune informazioni utili agli elettori, in merito al rilascio della tessera elettorale o nel caso di impossibilità a recarsi alle urne.

Per quanto riguarda il rilascio della tessera a seguito di deterioramento, smarrimento, furto o esaurimento degli spazi per i timbri, l’ufficio elettorale sarà aperto al pubblico domani (venerdì) e sabato dalle ore 8 alle ore 18 e, sempre ininterrottamente, dalle ore 7 alle ore 23 di domenica. Si può chiedere copia della tessera elettorale presentandosi con un documento di identità presso l’ufficio in via Fratelli Rosselli n. 70 a Querceta. Per evitare eventuali code, i cittadini possono anticipare la richiesta inviando una email, allegando un documento di identità, all’indirizzo demografici@comune.seravezza. lucca.it.

Altra questione è quella relativa a quanti necessitano di un accompagnatore per esercitare il diritto di voto: in questo caso potrà essere richiesta l’opportuna certificazione nell’ambulatorio distrettuale nei giorni precedenti le elezioni. Per quanto riguarda il comune di Seravezza, il punto di riferimento è la Casa della Salute di Querceta, presso la Croce Bianca, in via delle Contrade n. 27 a Querceta, con orario 10.30-11.30 domani (venerdì) e 9.00-10.00 la vigilia del voto.

C’è poi il capitolo Covid-19 e il voto a domicilio per quanti in isolamento: in questo caso dovrà essere richiesto certificato medico al Dipartimento di prevenzione dell’Asl, da inoltrare poi all’ufficio elettorale del Comune. In questo caso, si può fare domanda chiamando i numeri 0584 6058910, 0584 6058911 e 0584 6058914.

Una volta ottenuta la necessaria documentazione, bisogna dunque inviare comunicazione al Comune seguendo le procedure e compilando i moduli disponibili sul sito web (www.comune.seravezza.lucca.it ), entrando nella sezione Elezioni politiche 2022 dove sono disponibili i diversi avvisi e la modulistica.

Per altre informazioni inerenti il voto di domenica, si può contattare l’Ufficio elettorale del Comune ai numeri 0584 757718/19/22.