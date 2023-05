Elezioni Pietrasanta, Fratelli d’Italia: “Il partito fa quadrato attorno a Simoni, siamo fiduciosi”

Il Coordinamento provinciale di Fdi si è riunito a Pietrasanta per sostenere la corsa al candidato sindaco di Fratelli d’Italia. Massimiliano Simoni. Giannoni: “E’ una candidatura autorevole per ridare a Pietrasanta quella centralità che merita in Versilia e nell’intera provincia di Lucca”

Pietrasanta 29/04/2023 – “Il partito fa quadrato attorno a Massimiliano Simoni, siamo fiduciosi”. Il Coordinamento provinciale di Fdi di Lucca si è riunito a Pietrasanta per sostenere la corsa al candidato sindaco di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni. Presenti tutti i componenti del coordinamento ed il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi. Sono stati invitati a presenziare anche gli iscritti del circolo Fdi Pietrasanta marina e centro storico, ed i consiglieri comunali Fdi di Pietrasanta.

“Simoni è una candidatura autorevole per ridare a Pietrasanta quella centralità che merita. Recupero e valorizzazione dell’identità del territorio, sostegno alle giovani coppie, cura delle frazioni i temi affrontati durante la riunione del coordinamento provinciale -sottolinea il coordinatore provinciale di Fdi Riccardo Giannoni– Temi che fanno parte del nostro programma elettorale, estremamente concreto e articolato. Fratelli d’Italia appoggia in modo compatto Simoni nella sua corsa alla carica di sindaco. Abbiamo deciso di tenere il nostro coordinamento provinciale a Pietrasanta proprio perché giunga il sostegno da tutti i nostri dirigenti a questa contesa elettorale che vedrà l’arrivo nei prossimi giorni anche di rappresentanti del Governo nazionale”.