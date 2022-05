Elezioni, Paragone presenta la lista di Italexit a sostegno di Fabio Barsanti:

“A Lucca può esserci una grande sorpresa. Così i partiti di

centrodestra imparano a tradire gli elettori”

Lucca, 13 maggio – Il leader di Italexit Gianluigi Paragone irrompe a

Lucca per presentare la lista Prima Lucca-Italexit con Paragone a

sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Barsanti. I due hanno

fatto una passeggiata attraversando il centro e incontrando vari

commercianti, per poi giungere a piazza del Giglio per la conferenza

stampa, insieme alla capolista Federica Cecchi e al referente nazionale

dell’associazione di categoria M.I.O. Italia, Paolo Bianchini, nominato

responsabile del settore turismo per il partito di Paragone.

“Oggi presentiamo la seconda lista a mio sostegno – ha esordito Fabio

Barsanti – insieme a Difendere Lucca e Centrodestra per Barsanti. Stiamo

continuando a raccogliere consenso e la presenza di Italexit dà alla

nostra coalizione una profondità nazionale”.

Ha preso poi la parola Paolo Bianchini: “Collaboriamo con Italexit

perché Paragone è l’unico che difende con coerenza il made in Italy, la

sovranità monetaria e che fa opposizione a questo governo. Come Fabio

Barsanti a Lucca. Avere Federica Cecchi candidata è un piacere e un

onore. È una professionista serie e stimata con cui collaboro ormai da

tempo”.

Federica Cecchi, 33 anni, titolare della pasticceria Piccola Soave ha

ringraziato Fabio Barsanti e Italexit: “Ho scelto di sostenere Fabio per

il suo lavoro fatto con metodo e coerenza. In M.I.O. Italia abbiamo

combattuto due anni e ora proponiamo progetti concreti su tavoli

importanti. Lucca va portata all’attenzione non solo dell’Italia, ma del

mondo intero”.

“Fabio Barsanti – ha esordito Paragone – rappresenta un uomo di identità

e solidi valori. Gli serviranno poi spalle larghe su cui si appoggeranno

i cittadini che hanno subito due anni dove sono stati erosi i loro

diritti. Sofferenze legate al mondo del lavoro, al precariato,

un’aggressione al potere salariale delle famiglie, ricattate con

l’obbligo vaccinale. Un ricatto frutto dell’arroganza della classe

politica di cui fanno parte anche Movimento 5 stelle e Lega, che sono

entrate in Parlamento con programmi totalmente diversi. Hanno tradito

il mandato: se avessero parlato di green pass e di appoggio al governo

Draghi col cavolo che avrebbero preso certe percentuali”.

“A Lucca può esserci una grande sorpresa, così il partiti di

centrodestra imparano a tradire gli elettori e fare lingua in bocca con

la sinistra”. Paragone ha fatto poi riferimento anche ad alcune

specificità lucchesi: “Vedere chiuso il caffè Di Simo, dove andava

Puccini, è uno scempio. Un’amministrazione che non si prepara al

centenario pucciniano significa che è immobile e incapace di

programmare”.

Questo l’elenco dei candidati della lista Prima Lucca-Italexit con

Paragone a sostegno di Fabio Barsanti sindaco:

1 Federica Cecchi, 33 anni, imprenditrice

2 Fabrizio Bonelli, 56 anni, imprenditore agricolo

3 Isabella Solfato, 71 anni, consulente finanziario

4 Riccardo Casolaro, 56 anni, agente di commercio

5 Michela Bianchi, 47 anni, commerciante

6 Giovanni Giusti, 60 promotore finanziario

7 Marzia Ristori, 64 anni, docente in pensione

8 Laura Benedetti, 46 anni, casalinga

9 Barbara Nannini, 46 anni, disoccupata

10 Pietro Menchini, 49 anni, imprenditore

11 Merilina Dianda, 54 anni, cameriera

12 Emanuele Favilla, 47 anni, guardia giurata

13 Debora De Luca, 48 anni, libero professionista

14 Gioele Casciaro, 24 anni, operaio

15 Cristina Fornaro, 54 anni, responsabile di sala

16 Valter Rocchiccioli, 54 anni, disoccupato

17 Giuseppina Garofalo, 31 anni, agente polizia penitenziaria

18 Marco Giannini,46 anni, insegnante

19 Damiano Della Nina, 55 anni, autotrasportatore

20 Renata Pieroni, 65 anni, infermiera

21 Daniele Ombriti, 62 anni, fisioterapista

22 Marco Burrini, 59 anni, impiegato

23 Guendalina Maggiora, 60 anni, artista

24 Pietro Rineli, 54 anni, operaio

25 Alessandra Ferretti, 53 anni, insegnante

26 Simone Becagli, 55 anni impiegato

27 Gualtiero Bomba, 62 anni, responsabile sicurezza