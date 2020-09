Elezioni: l’ubicazione dei seggi elettorali nel Comune di Seravezza

Elezioni: l’ubicazione dei seggi elettorali nel Comune di Seravezza

In vista delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre si ritiene utile fornire agli elettori l’elenco dei seggi e delle loro ubicazioni. I seggi elettorali nel Comune di Seravezza sono in totale 15, dislocati in 7 diversi edifici. Ecco il dettaglio:

seggio n. 1 e seggio n. 2, scuola materna Seravezza, via Delâtre 105 – seggio n. 12 e seggio n. 13, scuola materna Querceta sud, piazza Primo Levi – seggio n. 3 e seggio n. 7, scuola elementare Ripa, piazza Europa – seggio n. 14 e seggio n. 15, scuola elementare Frasso, via Cugnia 554 – seggio n. 8 , seggio n. 10 e seggio n. 11, scuola media “Pea”, via Menchini – seggio n. 4, seggio n. 5 e seggio n. 6, ex scuola elementare Azzano, via san Michele 151 – seggio n. 9, Pubblica Assistenza Pozzi, via Santa Maria della neve.

L’unico spostamento rispetto all’ultima consultazione elettorale riguarda il seggio di Basati trasferito ad Azzano per l’indisponibilità della scuola dell’infanzia “Salvatori” interessata da opere di adeguamento sismico.