Elezioni: Lorenzo Alessandrini a Minazzana e Ruosina, tutti i prossimi incontri con i cittadini

Il candidato sindaco Lorenzo Alessandrini prosegue senza sosta gli incontri su tutto il territorio per parlare con i residenti e con le imprese. “Abbiamo colto un grido di allarme che proviene dalla nostra gente. Insoddisfazione, inquietudine e persino rassegnazione per il modo in cui il comune è stato guidato negli ultimi venti anni. – spiega Alessandrini – Torniamo tra la gente. Il nostro obiettivo è lavorare per il bene comune, servire la nostra gente, far più bello il luogo in cui viviamo”.

Sostenuto dalla lista civica “Lorenzo Alessndrini Sindaco”, Lorenzo Alessandrini sarà giovedì 9 (ore 21.00) presso la Pubblica Assistenza di Minazzana e venerdì 10 (ore 21.00) presso il Chiosco del Gruppo Sportivo di Ruosina. Insieme ad Alessandrini i suoi candidati consiglieri che si avvicenderanno al suo fianco: Adamo Bernardi, Vanessa Bertonelli, Elisabetta Boccoli, Marinella D’Addio, Alessandra Graziani, Anna Rosa Iob, Laura Lencioni, Ezio Marcucci, Valentina Mozzoni, Tessa Nardini, Marco Pellegrini, Stefano Pellegrini, Michele Silicani, Giacomo Tarchi, Lorenzo Verona e Sebastiano Verona.

