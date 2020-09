Elezioni: i minori possono entrare in cabina elettorale con i genitori?

Non importa che si tratti di elezioni politiche o amministrative, i minori non possono entrare in cabina elettorale insieme ai genitori che esercitano il diritto al voto. Questa regola vale anche per i prossimi appuntamenti elettorali nei giorni 20 e 21 settembre 2020, quando si andrà alle urne in tutta Italia per il referendum sul taglio dei parlamentari e in alcune regioni per la nomina dei consigli regionali.

L’unica ipotesi in cui si può entrare in cabina elettorale in due è il voto assistito per disabili, negli altri casi è sempre vietato a prescindere dall’età del figlio.

Figli minori non possono entrare nella cabina elettorale

La regole sulle modalità di svolgimento delle elezioni parlano chiaro: i genitori che si recano al seggio con uno o più figli minori devono comunque entrare in cabina elettorale da soli. Significa che i bambini dovranno aspettare fuori poiché se entrassero in cabina potrebbero alterare la scheda elettorale o compiere altre operazioni che ledono la segretezza e l’integrità del voto espresso (per esempio dire ad alta voce la scelta del genitore).

Spetta al presidente del seggio elettorale, agli scrutatori e ai rappresentati di lista vigilare sul corretto svolgimento delle votazioni e quindi richiamare i genitori che provano a portare i bambini all’interno della cabina. Non può essere fatta nessuna eccezione, nemmeno se il bambino in questione è molto piccolo (ad esempio nel passeggino) o disabile.

La votazione dura pochi secondi – il tempo di barrare le preferenze con la matita copiativa – e i bambini possono tranquillamente aspettare fuori sotto la vigilanza degli altri elettori o del personale addetto al seggio.

Che fare se non si possono lasciare i figli a casa?

Può capitare di non avere nessuno a cui lasciare i bambini piccoli a casa mentre si va a votare, che fare in questi casi per esercitare il diritto al voto?

Abbiamo detto che i figli non possono entrare in cabina elettorale con i genitori, ma questo non significa che non possano stare all’interno del seggio elettorale. Quindi al momento del voto l’elettore con il figlio al seguito dovrà chiedere al bambino di aspettare fuori dalla cabina, anche se fa i capricci: nella cabina elettorale è ammessa una persona soltanto alla volta, a meno che non ci siano i presupposti del voto assistito. Questo spetta alle persone con disabilità fisiche gravi (ad esempio gli amputati delle mani) o cecità assoluta che per votare hanno bisogno dell’assistenza di un accompagnatore.

Quindi se un genitore ha un figlio disabile maggiorenne con diritto al voto (o viceversa) può fargli da accompagnatore ed entrare insieme a lui nella cabina elettorale. I figli minori, invece, devono essere lasciati a casa o comunque al di fuori della cabina elettorale sotto la vigilanza dei presenti.