Seravezza/Elezioni: i 16 candidati consiglieri di Lorenzo Alessandrini, doppia presentazione a Seravezza e Querceta ma prima c’è l’incontro a Ruosina

Il candidato sindaco Lorenzo Alessandrini presenta ufficialmente alla città la sua squadra con un doppio appuntamento: sabato 11 settembre, alle ore 11.00, in Piazza Pertini a Querceta e domenica 12 settembre alle ore 18.30 in Piazza Carducci a Seravezza. Alessandrini, candidato sindaco della lista “Lorenzo Alessandrini Sindaco” alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre presenterà personalmente alla comunità gli uomini e le donne che sostengono la sua candidatura alla guida della città. Fanno parte della lista Adamo Bernardi, Vanessa Bertonelli, Elisabetta Boccoli, Marinella D’Addio, Alessandra Graziani, Anna Rosa Iob, Laura Lencioni, Ezio Marcucci, Valentina Mozzoni, Tessa Nardini, Marco Pellegrini, Stefano Pellegrini, Michele Silicani, Giacomo Tarchi, Lorenzo Verona e Sebastiano Verona.

Nel frattempo proseguono gli incontri sul territorio, nelle frazioni e tra la gente. Alessandrini sarà venerdì 10 (ore 21.00) presso il Chiosco del Gruppo Sportivo di Ruosina.

