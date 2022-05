Elezioni, Fratelli d’Italia: “Ecco i nostri candidati per Lucca”

Presentata, nella sede di Fratelli d’Italia, la lista dei candidati al Consiglio comunale. Il 5 giugno comizio della Presidente Meloni in piazza del Giglio

Lucca 28/05/2022 – Presso la sede elettorale di Fratelli d’Italia, in via Borgo Giannotti n.445, a Lucca sono stati presentati i candidati della lista di Fdi al Consiglio comunale, lista guidata dal consigliere comunale uscente Simona Testaferrata. Campagna elettorale che culminerà con l’evento del 5 giugno in piazza del Giglio a Lucca, quando è previsto il comizio della Presidente Giorgia Meloni.

Presenti il commissario Fdi di Lucca Nicola Buchignani, il gruppo consiliare uscente, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, ed il candidato a sindaco del Centrodestra Mario Pardini.

“Di grande impatto –ha dichiarato Buchignani– i temi portati avanti in questi anni dal gruppo consiliare in collaborazione con il consigliere regionale Fantozzi e sui quali ci impegneremo come futura forza di governo. Fratelli d’Italia -ha proseguito il commissario comunale– è l’unica forza politica che in questi cinque anni ha svolto una seria e credibile opposizione, che ha guardato all’interesse della città e dei cittadini e non si è limitata a dire no a tutto con i paraocchi come, invece, ha fatto chi si è distaccato dalla coalizione di Centrodestra ed è destinato a rimanere sempre all’opposizione. Quindi, noi abbiamo portato avanti un’azione volta a creare una vera alternativa al governo del Centrosinistra ed a dare una nuova prospettiva di città con proposte che sono nate grazie alla costante presenza sul territorio a fianco dei cittadini. Ne sono testimonianza i numerosi sopralluoghi svolti dal capogruppo Martinelli insieme agli altri componenti del gruppo in molte occasioni con la presenza del consigliere Fantozzi”.

Fantozzi ha ringraziato il gruppo consiliare per il lavoro svolto e il commissario comunale che insieme agli altri componenti il coordinamento stanno portando avanti la campagna elettorale di Lucca. “Faccio appello – ha detto Fantozzi – ai cittadini di Lucca perché fin da subito al primo turno votino Fratelli d’Italia e Mario Pardini che è l’unico candidato sindaco che rappresenta il Centrodestra e che può vincere già al primo turno se non viene disperso il voto”.

Pardini ha ringraziato il partito di Fratelli d’Italia per l’importante impegno ed ha fatto appello perché le persone esercitino il diritto di voto contro l’astensionismo. “Il clima è positivo girando il territorio si sente che c’è voglia di cambiare dopo il governo di sinistra” ha sottolineato Pardini.