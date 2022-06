Elezioni, Fantozzi (Fdi): “Una vittoria per Lucca! Porte aperte a tutti i lucchesi”

Elezioni, Fantozzi (Fdi): “Una vittoria per Lucca! Porte aperte a tutti i lucchesi”

“Abbiamo vinto con una coalizione allargata e su un preciso ed affidabile progetto amministrativo. Assicuriamo la nostra totale e continua disponibilità a collaborare con il sindaco Pardini per questo progetto di cambiamento”

Lucca 27/06/2022 – “Abbiamo vinto per Lucca, porte aperte a tutti i lucchesi! Abbiamo vinto grazie ad una coalizione allargata e puntando su un preciso e affidabile progetto amministrativo. Progetto a cui hanno contribuito, con lavoro e impegno, i candidati di Fratelli d’Italia ed il partito a livello locale, regionale e nazionale, un candidato Mario Pardini che sin dal primo momento ho appoggiato, sostenuto senza alcun ripensamento durante i mesi nei quali la candidatura non era stata ancora definita. Quando vinse Tambellini parlò della “vittoria della Lucca buona”, adesso noi del Centrodestra, per bocca di un emozionato Mario Pardini, nell’immediatezza l’abbiamo definita “una vittoria per la città”, per tutti senza divisioni e steccati ideologici. Pardini sarà il sindaco di tutti, dal centro alle periferie, la sua squadra lavorerà per Lucca e non contro qualcuno. Massima attenzione alla quotidianità che i cittadini rappresenta la cosa più importante, con decisioni che verranno prese coinvolgendo le persone e non facendole calare dall’alto. Assicuriamo la nostra totale e continua disponibilità a collaborare con il sindaco Pardini per questo progetto di cambiamento” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.