Elezioni, Fabio Barsanti presenta venerdì sera a Palazzo Ducale il suo programma per la città

Lucca, 26 maggio – Venerdì 27 maggio il candidato sindaco Fabio Barsanti presenta il suo programma elettorale dal titolo “Lucca siamo noi”. L’appuntamento è alle ore 21 a Palazzo Ducale (sala Mario Tobino). Saranno presenti i rappresentanti delle liste che lo appoggiano: Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone, oltre ad esponenti della di varie anime cittadine.

“Il programma della mia coalizione nasce dal lavoro sul territorio e in consiglio comunale”, dichiara Fabio Barsanti, che ricorda come i dati ufficiali del Comune lo abbiano incoronato come il consigliere più attivo di tutto il Consiglio comunale: “I numeri fotografano il lavoro svolto in questi cinque anni: ho cercato di onorare al meglio il mandato conferitomi dagli elettori. In questi anni, insieme al mio gruppo, abbiamo dimostrato con i fatti di avere la capacità di governare la città”.

“Abbiamo chiamato il programma “Lucca siamo noi” – continua Barsanti – per chiamare a noi l’intera città. Noi cittadini siamo Lucca, se e in quanto ci impegniamo quotidianamente per essa. Per questo la solidarietà, la politica, il territorio, la cultura ‘siamo noi’. Non siamo solo abitanti di un determinato territorio: facciamo parte di una comunità. La mia amministrazione vorrà coinvolgere tutte le parti vitali di essa”.