Adesso tutti a lavoro per il ballottaggio del 26 giugno prossimo, con l’obiettivo di eleggere Francesco come nuovo sindaco della città!

Elezioni comunali di Lucca: buono il risultato del primo turno per il candidato Francesco Raspini

Faccio i miei complimenti a Francesco e a tutti i candidati e le candidate delle liste a suo sostegno, perché il gran lavoro fatto è emerso nelle urne.

Il centrosinistra ha vinto in quasi tutte le 86 sezioni ed ha ottenuto al primo turno un valore assoluto di voti più alto di quello di cinque anni fa.

Significa che il mix di rinnovamento ed esperienza messo in campo dalla squadra di Francesco è piaciuto, come è piaciuta l’idea di città proposta.

Idee emerse dal dialogo con i cittadini di tutti i paesi e con le altre Istituzioni, come è giusto che sia e che adesso deve ripetersi per il ballottaggio e – ancora più importante – deve diventare il metodo di governo di Lucca nei prossimi anni.

Francesco è competente, appassionato e ama la sua città. Allo stesso tempo, come ha dimostrato in questi mesi, non vacilla davanti ai giochi della politica.

Il suo pensiero e il suo cuore sono concentrati sulla città e sui cittadini, come anche quelli di tutta la squadra scesa in campo al suo fianco.

E allora avanti ancora con più impegno, nulla va dato per scontato.

Tutti al lavoro con ancora più forza e dialogando con tutti i cittadini e tutti i soggetti che credono che competenza, correttezza e passione siano caratteristiche necessarie per Lucca.